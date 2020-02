In quarantaine, wat houdt dat in?

Vijftien Nederlanders zijn maandag teruggekeerd uit het Chinese Wuhan. Geëvacueerd in verband met het coronavirus. De komende veertien dagen zitten ze in quarantaine. Welke beperkingen ondervinden zij?

Een arts in de quarantaine zone in Wuhan, China. (beeld afp)

1 Waar gaan mensen in quarantaine?

Als de thuissituatie geschikt is, mogen de evacués gewoon thuis of bij familie of vrienden in quarantaine verblijven. In huis mogen niet te veel personen aanwezig zijn. Bij eventuele besmetting lopen anders te veel mensen risico. Die zouden dan ook allemaal in de gaten moeten worden gehouden – dat is onwenselijk. Is de..

2 Thuis in quarantaine klinkt helemaal niet zo heftig.

Dat lijkt inderdaad zo. Maar de Wuhan-evacué mag het huis niet uit. Sterker, hij moet elk contact met huisgenoten zo veel mogelijk mijden. Gebruikmaken van dezelfde spullen mag. En in dezelfde ruimte aanwezig zijn ook, als er maar minstens twee meter afstand van elkaar wordt gehouden. Bezoek ontvang..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .