Vorig jaar geen gaswinning uit de Noordzee

Den Haag

Het Financieele Dagblad meldde maandag op basis van voorlopige cijfers van TNO dat er in 2019 slechts twee boringen zijn gedaan om gas te vinden in de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee. Beide keren vond men niets.

De hoeveelheid gas in de Noordzee is eindig, maar TNO schat dat er nog ongeveer 200 miljard kuub ligt. Dat is genoeg om de komende dertien jaar het verlies op te vangen dat ontstaat doordat de gaswinning in Groningen stopt.

