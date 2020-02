Gosselink (Rijks) gaat Mauritshuis leiden

Den Haag

Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam. wordt de nieuwe directeur van museum het Mauritshuis in Den Haag. Op 1 april volgt ze Emilie Gordenker op, die vertrok naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Gosselink (50) gaf leiding aan de historische programmering van het Rijks. Zo was ze verantwoordelijk voor de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog vorig jaar. Onder haar leiding zijn onder meer ook voorbereidingen begonnen voor de aankomende tentoonstellingen Slavernij (september 2020) en REVOLUSI! (2021, over de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië/Indonesië). Gosselink studeerde zeventiende-eeuwse kunstgeschiedenis bij hoogleraar Ernst van de Wetering. <