Na een blindedarmoperatie was ik al weer gauw op de been. Ik zwerf door het ziekenhuis, ga met de lift naar boven voor het mooie uitzicht, daarna helemaal naar beneden. Ik kom in de kelderverdieping, waar het erg koud is. Argeloos kijk ik door een deuropening en zie daar een lichaam op een plank liggen. Geschrokken vlieg ik onmiddellijk weer naar boven en spreek daar een verpleegster aan. Zij b..

