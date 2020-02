Als mensen deugen, is het kruis niet nodig

Bertus Huizing en Fred van Hulst spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar aan (Nederlands Dagblad 29 en 22 januari). Als wij ‘wedergeboren’ zijn (Van Hulst, ervan uitgaande dat hij dat niet als eenmalige gebeurtenis bedoelt) volgt daaruit dat we ‘goede werken’ gaan doen en dan komen we uit bij wat Bertus Huizing opsomt: barmhartigheid, zachtmoedigheid, vredestichters zijn.

Uit zichzelf zijn ‘goede werken’ niets waard, tenzij ze een vrucht zijn van geloof en bekering. Een goede boom kan alleen goede vruchten voortbrengen vanuit de wortel die gegrond is in Christus. Uit zichzelf zijn ‘goede werken’ zo onvolmaakt en met zonde bevlekt, want zelfs al zijn we door de Geest van God wedergeboren, we moeten ons dagelijks beke..

Bertus Huizing is geen theoloog; ik ook niet, maar de Bijbel is over deze dingen wel duidelijk. We zijn ook nog eens rijk gezegend met onze geloofsbelijdenis en met de Catechismus. Daar staat veel in wat je goed kunt begrijpen, en er staan steeds Bijbeltekstverwijzingen bij. Lees je Bijbel, de liefdesbrief van onze God, aan ons mensen. Bid elke dag het volmaakte gebed, do..

