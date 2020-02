Meubels van plastic uit de gracht

Bij fabrikant Vepa in Hoogeveen worden meubels gemaakt van gerecycled plastic uit de Amsterdamse grachten. (beeld Harry Cock)

Amsterdam

Op Borneo werden de ogen van

Marius Smit geopend: het prachtige strand was bezaaid met plastic afval. Vanaf dat moment zag hij het probleem overal, ook in ‘zijn eigen achtertuin’, de Amsterdamse grachten. Daar moet ik wat aan doen, dacht de ondernemer. Negen jaar later heeft Smit onder de noemer Plastic Whale dertien boten, waarmee hij plastic uit het water ..

duurzame ambities

De kantoormeubelen van plastic uit de Amsterdamse grachten vormen slechts een van de voorbeelden die in het zonnetje staan tijdens de Week van de Circulaire Economie, van 3 tot 7 februari. Gerecyclede spijkerbroeken, circulair schoonmaken met probiotische schoonmaakmiddelen en hergebruikte fietsen: veel bedrijven openen de deuren tijdens de jaarlijkse campagneweek, georgan..

