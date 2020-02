In een donkere straat kun je verder kijken

Het wordt donkerder in Nederland omdat tientallen gemeenten kritisch kijken naar hun straatverlichting. In Montferland hebben raadsleden tijdens een bustocht door de gemeente ervaren dat donker soms veiliger is.

Een straat in Berkel-Enschot waar de ledstraatverlichting feller brandt als fietsers of voetgangers voorbij komen. Bij de overstap naar ledverlichting onderzoeken gemeenten meestal of de straatverlichting vaker uit kan of op sommige plekken zelfs helemaal kan verdwijnen.