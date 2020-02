Besluit classis Haarlem CGK - van misverstand naar mythe

Soms ontstaat er een misverstand. Dat is niet erg. Maar als het misverstand telkens herhaald wordt, kan het zomaar een mythe worden. Dat dreigt nu te gebeuren in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK): daar gaat het gerucht rond dat de classis Haarlem zou vinden dat het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers (in IJmuiden) niet tegen de Schrift ingaat.

Maar dat klopt niet. De classis Haarlem heeft in haar vergadering in december 2019 geen inhoudelijk oordeel over de situatie in IJmuiden geveld. (Het is mij bekend omdat ik erbij aanwezig was.)

Op het moment dat dit in de vergadering aan de orde was, is een ordevoorstel ingediend om deze vraag te bewaren totdat de generale synode hierover een finale uitspraak zal hebben gedaan. Deze synode is onder meer met deze zaak drukdoende: er zijn twee voorstellen, uit de regiosynodes van Oost en West, om nog eens goed naar de uitspraken van 1998 op het dossier vrouw en ambt te kijken: welke rui..

