Eindelijk weg uit Jemen voor medische hulp

De patiënten worden in de komende week door speciale vliegtuigen vervoerd vanuit de Jemenitische hoofdstad Sanaa naar onder andere Caïro (Egypte) en Amman (Jordanië). Daar krijgen ze de medische hulp die ze dringend nodig hebben.

In Jemen woedt een burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en de troepen van de regering. Daardoor is er geen goede zorg voor de inwoners van Jemen beschikbaar. Ook is het in sommige regio's in Jemen heel moeilijk om aan eten en andere voorraden te komen.

