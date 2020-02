Kletsen bij de kapper

Je kent het vast wel: BN’ers of anderen die in de actualiteit zijn krijgen bezoek van de interviewer op een bijzondere locatie of gaan samen met de interviewer iets ondernemen (wandeling, gerecht bereiden, autorit van A naar B). Zo’n beetje alle soorten en vormen zijn er binnen dit genre al wel geprobeerd. Toch weet Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, dit in een nieuw jasje te steken. Of beter gezegd: van een nieuwe coupe te voorzien.

Want niet alleen barpersoneel hoort vaak hele levensverhalen aan, ook kappers hebben zo’n rol. Kletsen in de kappersstoel is daarom geen vergezocht idee voor een interviewprogramma. In Geknipte Gasten nodigt Eus steeds iemand uit in zijn eigen kapperszaak voor een knipbeurt en een goed gesprek. Eus beschikt dus over onvermoede talenten, hoewel hij volgens de site va..

Zijn eerste klant is Thomas Erdbrink (onze man in Teheran) die voor het eerst in tien jaar tijd voet zet in een Nederlandse kapperszaak. Hoewel Iran het wereldnieuws bepaalt, mag de correspondent sinds vorig jaar april geen verslag meer doen van zijn thuisland. Ondanks de omstandigheden (spanningen tussen met name VS en Iran) heeft hij niet het idee dat het ooit klaar is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .