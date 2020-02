Juist in het vaak ongeziene werk aan de basis schuilt grote kracht. En dus ook de eer van de leraar. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Bij onze dochter op school kwamen de leerkrachten met een leuke alternatieve actie: ze zouden het onderwijs vieren! De kinderen gingen op de bewuste stakingsdagen gewoon naar school, maar de deuren werden wijd opengezet. Iedereen met interesse voor een baan in het basisonderwijs was welkom om even mee te lopen. De avond voordien hingen de vlaggen al uit.





De wil om de mooie kanten van het beroep te laten zien, zegt veel over de mensen die er werken. Stuk voor stuk ken ik hen als betrokken mensen, met een groot hart voor kinderen. Elke dag weer lopen ze een eindje met hen op om ze een stevige basis te geven en verder te brengen. Het idealisme dat leerkrachten kenmerkt, is natuurlijk goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat jammer dat het zo ..

