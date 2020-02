15. ‘Ze moeten wel voor het donker terug zijn, hoor’, zei Moeder Wolf nog. Wolf keek haar aan. Maakte ze zich toch zorgen over die inbreker, die weleens in het bos kon rondlopen? Maar Peter lachte. ‘Komt goed, Moeder Wolf. Maak je maar geen zorgen. Het komt goed.’

Even later liepen ze op precies hetzelfde bospad weer terug. ‘Dus hier liepen jullie mij te bespieden’, zei Peter lachend. ‘Ja’, zei Wolf. ‘We zagen u vanaf de theekoepel, en verstopten ons de hele tijd achter de heuvelrand. Behalve op het laatst, toen moesten we een heel eind achter u aan blijven.’ ‘Goed gedaan, jongens’, zei Peter goedkeurend. &..

Hij wees naar een wat groter zijpad dat tegelijk een soort oprit was. ‘Daar moeten we heen.’ Links van de weg lag de oude boerderij die bij het landgoed hoorde. ‘De boerderij stond er al toen het landhuis nog gebouwd moest worden’, vertelde Peter. ‘Het is het oudste huis in de wijde omtrek.’ Achter de boerderij maakte de weg een bocht, waarna er twee huizen t..

