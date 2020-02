Zeven keer

Vergeven, dat is méér dan de bereidheid om niet meer boos te zijn. Het is positiever: het is de bereidheid om goed op de ander te zijn, het legt de basis om iets nieuws op te bouwen. Om elkaar opnieuw te vertrouwen.

Maar als die ander dat vertrouwen nu elke keer weer beschaamt? Hoe kun je iemand vergeven, die even later wéér de mist in gaat? En ja, hij komt elke keer weer beschaamd ‘sorry’ zeggen. Maar evengoed is hij het een uur later vergeten. Houdt het dan niet een keertje op?

