Koor met reis naar Rusland als droom

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Sjen van der Bijl (67), bestuursvoorzitter van het Overijssels Russisch Vrouwenkoor Radujsja in Almelo.

Waar hebben jullie dit keer over vergaderd?

‘Met het bestuur hebben we de Algemene Ledenvergadering van volgende maand doorgesproken. Alle commissies moeten daarvoor hun rapportages aanleveren en de secretaris maakt een jaaroverzicht. We willen zo’n vergadering niet te saai maken, dus we zoeken naar onderwerpen die onze leden aanspreken. Een daarvan is de WhatsAppgroep: communiceren via WhatsApp lijkt ons makkelijker dan alle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .