Ineens staan de supermarkten vol alcoholvrij bier, meter na meter. Het valt me op, nu ik me kortelings heb losgemaakt uit de klompendans der gewoontedrinkers. Met veel moeite, dat wel. Want die nationale polonaise kon nogal dwingend zijn. Het is wel een prettig gevoel om voor de verandering nu eens op een trend vooruit te lopen, in plaats van er amechtig achteraan te struikelen. Ja, dit is het moment voor een kleine tango. Een tango met de tijdgeest.