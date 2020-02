NS weerlegt bericht Thierry Baudet

Den Haag

De NS heeft een bericht weersproken dat Thierry Baudet vrijdagavond verspreidde via sociale media. Twee vriendinnen van hem zouden in de trein zijn lastiggevallen door vier Marokkanen. Maar volgens een woordvoerder van de NS wilden de vrouwen in eerste instantie niet meewerken aan een controle die in burger werd uitgevoerd. 'De dames in kwestie geloofden niet dat het om een echte controle ging, ook niet toen de medewerkers zich legitimeerden.' De NS voert vaker controles in burger uit, omdat zwartrijders erop letten waar de conducteur instapt, en dan zelf gewoon in een ander deel van de trein instappen. <