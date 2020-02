Noodtoestand om sprinkhanenplaag

Islamabad

De Pakistaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen wegens een sprinkhanenplaag. De vraatzuchtige insecten bedreigen de voedselproductie van het Zuid-Aziatische land. 'We hebben te maken met de ergste sprinkhanenplaag in meer dan twee decennia', aldus de minister van Informatie. De sprinkhanen waren in juni het land binnengekomen vanuit Iran. Eerst vielen katoenplanten, mais en tarwe in het zuidwesten van Pakistan ten prooi aan de zwerm. Nu hebben de beesten hun weg naar het noordwesten gevonden. Ook Oost-Afrika kampt met sprinkhanenplagen. <