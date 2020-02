In Twenthe: Picasso, Matisse en hun lijnen

Enschede

Rijksmuseum Twenthe in Enschede presenteert sinds zondag, in samenwerking met Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster, een tentoonstelling van werk van Pablo Picasso en Henri Matisse. De lijnvoering is het thema. 'Lijnen geven betekenis aan vormen; lijnen hebben zo veel zeggingskracht, dat met een simpele pennenstreek een herkenbaar gezicht, figuur of object op papier kan worden gezet; lijnen scheiden hoofdzaak van bijzaak, kleden uit, tot alleen de essentie overblijft', verklaart het museum. De expositie in Enschede is tot en met 24 mei te zien. <