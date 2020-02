Al 191.000 euro opgehaald voor koala

Hilversum

Kinderen hebben in twee weken tijd al 191.000 euro opgehaald voor Australische koala's en voor andere dieren die daar worden bedreigd door de bosbranden. Een week geleden was de tussenstand bijna 1,5 ton. De actie wordt zaterdag 8 februari afgesloten. NPO Zapp organiseerde het evenement met KRO-NCRV en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Door het hele land zamelden kinderen geld in met bijvoorbeeld sieraden maken en verkopen of cupcakes bakken en lege flessen terugbrengen. Presentator Klaas van Kruistum maakt zaterdag 8 februari in ZappLive (NPO 3) het eindbedrag bekend. <