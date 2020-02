Nederlander achteraan bij waardering milieu

Het is bizar dat milieu onder de Europeanen het laagst scoort in het land dat bij de opwarming van de aarde als eerste onder water zal komen te staan: Nederland.

Van alle Europeanen vindt maar liefst driekwart de bescherming van het milieu belangrijker dan economische groei. Maar terwijl in Roemenië 83 procent van de bevolking het milieu belangrijker vindt dan economische groei, is dat in Nederland slechts 53 procent. Deze cijfers komen uit een enquête van ING onder 7500 Europeanen. Zij kregen de vraag of ze het eens wa..

Naar de reden dat Nederlanders het minst vaak ‘eens’ zeiden, is het gissen. Aan de stelling zelf kan het niet liggen, want in de toelichting staat onomwonden dat het opgeven van groei betekent: minder vlees eten, minder kleren kopen, minder reizen of extra belasting betalen om CO 2 -uitstoot te compenseren. Mogelijk geven Roemenen eerder een sociaal w..

