Het lag al een tijdje in de berm, zwerfafval. Een fles met witte inhoud. Laatst ben ik van de fiets gestapt om het op te rapen en het thuis in de container te gooien. Er zat boerenvla in. En op de fles zat een gekleurde sticker van de supermarkt: '35 % korting, Weggooien is zonde'.

