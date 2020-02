Kunst kopen met renteloze regeling blijft

Opluchting bij galeriehouders, kunstenaars en verzamelaars: de KunstKoop blijft toch bestaan. Via deze regeling kunnen particulieren een schilderij, foto of videowerk aanschaffen met een renteloze lening. Het Mondriaan Fonds gaat verder met Santander Consumer Finance Benelux.

Amsterdam

Vorig jaar werd het einde aangekondigd van de KunstKoop. ABN Amro stopte met de kredieten, omdat de regeling ‘niet meer in het beleid’ paste. Het Mondriaan Fonds zei destijds dat de zoektocht naar een andere bank nog geen resultaat had opgeleverd. Dat leidde tot grote onrust onder galeriehouders, die vreesden dat hun omzet fors zou teruglopen. Sinds de introduct..

Galeries klaagden dat het Mondriaan Fonds er te weinig voor had gedaan om de regeling te redden. Dat is nu op de valreep toch gelukt. ‘Ik ben trots dat ons team het hoofd koel heeft gehouden’, zegt Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds. ‘Het resultaat is een nieuwe financiële partner en een nieuw digitaal jasje dat de KunstKoop nog t..

