Lijden aan het leven, en het daarom 'voltooid' vinden, is niet alleen een keuze van individuele mensen. Het is ook een expliciete keuze hoe wij als samenleving willen omgaan met mensen die eenzaam zijn of zich overbodig voelen.

Is er ook aandacht voor zingeving? Zeker als je persoonlijke wereld kleiner wordt als je bijvoorbeeld niet zomaar meer even de fiets kunt pakken. (beeld anp / Jeroen Jumelet)

Uit het rapport over 'Voltooid leven' van Els van Wijngaarden (Nederlands Dagblad 31 januari) blijkt dat een groep mensen lijdt aan het leven. Niet omdat ze het leven afgerond of ‘voltooid’ vinden. En zeker niet in alle gevallen omdat ze een hoge leeftijd hebben bereikt, maar omdat ze de zin van het leven niet meer voelen. Mensen kunnen immers lijden aan het leven.

Het is echter niet alleen een vraagstuk dat gaat over de individuele keuze van mensen. Het is ook een expliciete keuze hoe wij als samenleving willen omgaan met mensen die eenzaam zijn of zich overbodig voelen. Staat er nog iemand voor je op als je het niet meer ziet zitten?

