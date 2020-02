Ook honden en katten hebben recht op de beste zorg

Wekelijks geeft de Bloedbank van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht bloedtransfusies aan honden en katten. Een paar jaar geleden was dat veel minder gebruikelijk. Het huisdier heeft tegenwoordig recht op de beste zorg. ‘Voor veel mensen is hun hond of kat een lid van de familie. Mensen die deze zorg niet kunnen of willen betalen, komen hier niet.’