Hartenbloed

Wat is vergeven eigenlijk? Vergeven heeft met geven te maken: je geeft iemand iets wat hij niet verdient. Waar hij geen aanspraak op kan maken. Als iemand je wil dwingen om hem te vergeven, dan staat hij dus zelf de echte vergeving in de weg. ‘Ik héb toch sorry gezegd, wat wil je nou nog meer?’ – dat is een zin die niet past in de mond van een zondaar. Daarmee bewijst h..

Toch vraagt onze HEER wel dat wij vergeven. En Hij heeft zelf het voorbeeld gegeven. Vrijwillig vergaf Hij zijn moordenaars, de spotters en de wegkijkers. Ze begrepen zelf amper hoe kwetsend hun gedrag was …

