Wonen in een vuurtoren

Wie wonen hier?

Drie generaties. Drie jaar geleden werd het pand gekocht door een man uit Rotterdam, die er kwam wonen met zijn zoontje en zijn moeder. Van de inpandige garage maakte hij een slaapkamer voor zijn moeder. Het zoontje bleef in Rotterdam op school, en omdat dat uiteindelijk toch minder handig bleek dan voorzien, verhuisde de familie weer terug.

Wat maakt het pand excentriek?

Wie in Boskoop vertelt dat hij in de vuurtoren woont, hoeft zijn adres niet meer te noemen, zo verzekert makelaar Dick van der Vis van De Pater Makelaardij. ‘Van zo’n huis is er maar één in heel Nederland, het is one of a kind. Het is een creatief huis, met ronde muren en leuke hoekjes. Het pand staat in de woonwijk Waterrijk. Door deze wijk loopt de straat Ap..

