Bruidspaar schaatsend door Amsterdam

De ijzige winters zijn de afgelopen decennia een beetje uit het collectieve geheugen van de Nederlander verdwenen. Heftige sneeuwval, strenge vorst of zware ijzel, zoals Nederland in onder meer 1947, 1963, 1979 en 1987 ervoer, zijn een zeldzaamheid geworden. Des te mooier is deze foto uit 1956, waarop we een schaatsend bruidspaar in Amsterdam zien.

Het betreft het echtpaar Kist-Touwslager uit Amsterdam. Met een andere ijsfoto haalde het huwelijkspaar Trouw van 6 februari 1956. In het bijschrift bij dit krantenartikel lezen we dat de echtelieden die bewuste vrijdag 3 februari meteen na de huwelijkssluiting in het stadhuis de schaatsen aanknoopten om een schaatstochtje te maken. Volgens de journalist deden de dame en heer een paar ..

