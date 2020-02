Nancy hoorde eenden, vogels en de klaaglijke roep van ganzen die rondcirkelden en uiteindelijk neerstreken aan de waterkant. Toen het avond werd en Zach nog niet terug was, stuurde ze Samuel naar Isaac Hinshaw, een broer van George, om te vragen of George wel thuisgekomen was. Dat bleek niet zo te zijn. Toen wist ze dat er iets grondig mis was. Het was niets voor Zach om zo lang weg te blijven...

Maar ze kwamen ook de volgende morgen niet terug. En dus stak Isaac met drie andere mannen over naar het eiland. ’s Middags kwamen ze terug. Met het lichaam van George. ‘Hij stierf kort nadat we hem vonden.’ Nancy hoorde de woorden, maar ze drongen niet tot haar door. ‘Dokter Hawkins... konden we nergens vinden.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .