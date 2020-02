14. Toen keek hij naar de vier vrienden. ‘Als jullie het tenminste niet erg vinden dat ik kom inbreken …’ ‘Nou, jongens,’ zei Moeder Wolf, toen iedereen zijn eerste bord een beetje leeg had, ‘hebben jullie al plannen gemaakt voor de vakantie?’ ‘Ja,’ zei Wolf. ‘Maar wat was het ook alweer…’

Door de spannende achtervolging en de verrassende ontknoping was zijn hoofd een beetje in de war geraakt. ‘O ja: we gaan een landkaart maken van het klooster en de omgeving.’ ‘Een kaart?’ fronste Moeder Wolf. ‘Die bestaat toch al wel?’ ‘Ja,’ zei Roos onverstoorbaar, ‘maar daar staan geen geheime hutten op.’ ‘En geen klimbomen,&rs..

‘Dus,’ besloot Wolf, ‘die kaart moeten we zélf maken. Er zit niets anders op.’ ‘Maar hoe wil je dat dan doen?’ vroeg Moeder Wolf. ‘Die kaart moet natuurlijk wel groot zijn. Alleen het bos al is reusachtig groot.’ ‘We gaan een bestaande kaart van internet printen,’ zei Kris, ‘en die gaan we natekenen op een heleboel vellen ..

