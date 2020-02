Asielzoeker in acute nood mag mee in vliegtuig

Luchtvaartmaatschappijen zouden asielzoekers die acuut gevaar lopen niet per definitie mogen weigeren. Dat staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) dat volgende week naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt gestuurd.

Amsterdam

Volgens het rapport, dat in handen is van Bureau Buitenland (NPO Radio 1) en is ingezien door de Volkskrant, is momenteel ‘een sluitend systeem ontstaan’ waarbij commerciële vervoerders bijdragen aan de effectiviteit van grenscontroles, een taak die is voorbehouden aan de overheid. Voor asielzoekers is het praktisch onmogelijk geworden om per vliegtuig de Euro..

De ACVZ, een onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert op het gebied van vreemdelingenzaken, vindt dat luchtvaartmaatschappijen voortaan verplicht moeten worden contact op te nemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als een asielzoeker in acute nood zich bij de balie meldt. Die kan beoordelen of de persoon in aanmerking komt voor een transfer naar Nederland. De boeteclausule k..

