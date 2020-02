Utrecht

Het aantal dierproeven in Nederland is afgenomen in 2018. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn dat jaar 448.399 dierproeven uitgevoerd, dat is 15,5 procent minder dan in 2017. Bij 356.211 experimenten vonden dieren tijdens of na de proef de dood. Dat is 88,6 procent van de experimenten. Daarmee zijn er 1478 dodelijke dierproeven minder. <