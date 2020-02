Betogers bij Shell afgevoerd

De politie heeft vrijdag bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag ongeveer dertig demonstranten aangehouden. Milieugroep Extinction Rebellion hield daar begin van de middag een onaangekondigd protest. Volgens een woordvoerster van de politie is dat ook de reden dat ze zijn gearresteerd. De betogers stonden onder andere voor de ingang van het gas- en olieconcern en hielden daar spandoeken omhoog.

Een woordvoerder van de milieugroep vindt dat de politie agressiever optrad dan bij vorige protestacties. Hij wil de beelden die zijn gemaakt terugkijken om het optreden van de politie goed te beoordelen.

'Shell respecteert het recht en de vrijheid om te demonstreren, als dit maar op een veilige manier gebeurt', aldus het olie- en gasconcern in reactie op de demonstratie. 'Shell heeft een strategie die het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord steunt. In die zin hebben we dus hetzelfde doel als de activisten. We verschillen alleen van mening over de weg ernaarto..

