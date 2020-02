Hoe erg wordt het met dat virus?

Een besmetting met het coronavirus is aanstaande, gonst door het land. Of niet? Terwijl de ziekenhuizen de borst natmaken, leert het verleden dat het ook best eens kan meevallen.

Amsterdam

Het Songfestival is afgezegd. De straten zijn leeg, de ziekenhuizen vol. Hectische toestanden: patiënten op de gangen, noodbedden in sportzalen. Piepend en knarsend komt het openbare leven tot stilstand, als de minuscule virusdeeltjes zich als zand tot in de kleinste radertjes van de maatschappij verspreiden. De uitbraak houdt maanden aan en eist duizenden levens.

Of nee: het Songfestival gaat gewoon door. Eenmaal in Europa blijkt het reuze mee te vallen, met dat griezelvirus uit China. Even is er stevige schrik als de eerste patiënten zich aandienen en het virus zich oncontroleerbaar begint te verspreiden. Maar al gauw blijkt dat de ziekte eigenlijk niet veel meer voorstelt dan een flinke griep.

