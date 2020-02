Onze kleinzoon van vijf logeert bij ons. Hij vindt het fijn bij ons. Zodra hij binnenkom, zet hij zijn schoenen in de keuken, hangt zijn jas aan de kapstok, en gaat hij in opa's lekkere stoel zitten. 'Als jullie gestorven zijn, ga ik in dit huis wonen', zegt hij. 'En dan moeten jullie alles precies zo laten staan!'

