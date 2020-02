'Religie, humor en kunst horen bij elkaar. Ze doen alle drie hetzelfde: ze geven vorm aan het onuitspreekbare', zegt cabaretier Herman Finkers in een interview in HP/De Tijd. Aanleiding voor het gesprek is de door hemzelf geschreven film De Beentjes van Sint-Hildegard, waarin hij een hoofdrol speelt. Als religie problemen heeft met humor of kuns..

Finkers is katholiek, in zijn geloof staat de absurditeit centraal. 'De priester houdt een stuk witbrood omhoog en zegt: dit is het lichaam van Christus. Hij bedoelt dat niet symbolisch, nee, dat stuk brood is écht het lichaam van Christus. Dat zou dus betekenen dat mensen met een glutenallergie zonder problemen zo'n hostie kunnen nemen, maar als je te ken..

