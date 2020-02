Personele zaken

Deze krant wordt gemaakt door vakmensen, van wie sommige geregeld met name vermeld worden terwijl anderen achter de schermen blijven. Maar dat zijn niet de minst belangrijke en invloedrijke medewerkers. Een goede vormgever bijvoorbeeld, maakt het verschil: of je een verhaal geïnteresseerd begint te lezen, of gedachteloos doorbladert.

Vandaag vindt er op de achtergrond een belangrijke personele wisseling plaats. Frans Tijssen wordt vandaag 65 en legt zijn functie als secretaris van de hoofdredactie neer. En Hugo de Bruijne (56) wordt (het derde) lid van de hoofdredactie.

Frans gaat nog niet met pensioen - hij behoort tot degenen die blij zijn dat je tegenwoordig niet naar huis gestuurd wordt op je 65e. Hij gaat wel wat minder werken en vooral minder vergaderen. En dat mag ook wel; Frans kwam al in 1974 bij het ND en werd in 1993 rechterhand van de - destijds nieuwe - hoofdredacteur. In die hoedanigheid dacht en sprak Frans mee ov..

