Denk je in, dat je een kwetsbaar kind tot zonde verleidt. Dat is zo erg in Gods ogen, dat er een dag komt dat je nog liever zou verdrinken met een molensteen om je nek.

Maar nu een andere kant. Het kan ook dat iemand zonde doet zonder dat jij hem zover gebracht hebt. Dan ben jij niet verantwoordelijk. Toch wel, zegt Jezus. Dan moet jij al je best doen om hem te helpen met die zonde te breken. Ook al draag je geen gezag over hem, toch moet je hem aanspreken. Aansporen, bemoedigen, waarschuwen …

