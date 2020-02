188. Hij stemde uiteindelijk toe. Er zouden vast niet al te veel goede melkkoeien bij Fort Vancouver te vinden zijn, veronderstelde hij. En de Britten zouden al evenmin veel zin hebben om die te verkopen. Trouwens, hij was helemaal niet van plan zo ver naar het noorden te gaan, hij wilde naar het zuiden, die weelderige vallei in.

Als ze hun melkkoeien hier achterlieten, zouden ze veroordeeld zijn tot die wilde koeien met hun lange hoorns en koppige karakter, waarvan hij had gehoord dat ze vanuit California hiernaartoe waren gedreven. ‘We houden Charity, Tish. En ook haar vaars, de koeien en het span ossen.’

De karavaan trok door glooiende heuvels en bivakkeerde soms boven op hoge basaltrotsen waar geen hout was om op te koken. Davey had meer dan genoeg van de scheepsbeschuit en de gedroogde pasteitjes die Tish weken geleden al van het krekelmengsel had gemaakt. ‘Ik zei dat dit spul langer dan een jaar goed zou blijven omdat ik niet van plan was het te eten, maar nu is het dan toch zover geko..

