Wolf keek naar Peter. Het leek hem een aardige vent. ‘Maar het signalement klopt,’ zei Peter toen. ‘Dus wie weet bén ik eigenlijk stiekem toch de dief. Ik was tenslotte wel heel snel in de buurt toen de diefstal gepleegd is…’

Even wisten de vier vrienden niet wat ze zeggen moesten. Toen zei Emma: ‘Dat kan niet. Want dan had u die vaas heel snel ergens moeten verstoppen, en die is hartstikke groot, staat er op het nieuws.’ Peter keek Emma verbaasd aan. ‘Jij bent een slimme meid!’ zei hij goedkeurend. ‘En ik rammel van de honger,’ zei Roos. ‘Wij moesten toch om zes uur thuis z..

