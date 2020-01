Waarom niet staken?

Juf waarom staken jullie niet? Tja wat zal ik antwoorden? Omdat wij toch niks krijgen van de overheid? Omdat jullie meer aandacht nodig hebben dan de regering voor jullie kan regelen? Ze hier geen passende oplossing voor hebben bedacht, dus hun hoofd in het zand steken en negeren dat jullie er zijn? Wij ondertussen weten en hebben ervaren dat er wel een oplossing is die werkt, waar de leerplicht van profiteert doordat er minder thuiszitters zijn, maar waar een 'dankjewel' nog te veel gevraagd is?

Toch denk ik er stiekem over na hoe anders het zou zijn als we wel bekostiging zouden kunnen krijgen. Dan zou ik smekende moeders aan de telefoon niet hoeven af te schepen met: 'We hebben simpelweg geen plek voor uw kind, omdat de ruimte vol is en ik geen personeel kan aannemen vanwege de bijbehorende kosten.' Dan konden we meer kinderen helpen om in plaats van ongelukkig thuis te zitten, we..

Lieve mensen van de Tweede Kamer, ik gun alle kinderen een plek waar ze mogen ontwikkelen op hun eigen niveau en snelheid, en ik haat het om tegen moeders te moeten zeggen dat ik hun kind niet kan helpen, terwijl ik dat wel zou kunnen als er, net als voor ieder ander kind, een beetje geld tegenover staat. Een fractie van het geld dat anders naar peperduur speciaal onderwijs gaat, is niet te ..

