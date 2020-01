Met eigen begraafplaats horen moslims er nu echt bij

De komst van de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa wordt in het Drentse Zuidlaren nuchter ontvangen. ‘Moslims moeten toch ook ergens komen te liggen.’

De grootste islamitische begraafplaats komt in Zuidlaren, op de plek waar nu al een begraafplaats is met de naam Lits-de-Fenix. (beeld Duncan Wijting)

Zuidlaren

Je moet flink op de rem trappen. Anders rijd je begraafplaats Lits-de-Fenix aan de rand van het Drentse dorp Zuidlaren zo voorbij. De dodenakker aan de drukke autoweg naar het buurdorp Annen telt één parkeerplek. De hemelsblauw geschilderde, verweerde toegangspoort is voorzien van tekstborden die pottenkijkers moeten weren. Je komt zo wel te weten wat de naam betekent: ..

er tegenaan gelopen

Als het aan de stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen (BIBIN) ligt, gaat dat ingrijpend veranderen. In 2017 lanceerde de organisatie het plan om op deze plek een volledig islamitische begraafplaats in te richten met veertienhonderd plekken. Die wordt meteen de grootste in West-Europa onder een gewijzigde naam: Riyad al Jannah - de tuin van het paradijs.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .