Jarige prinses Beatrix

Prinses Beatrix viert vandaag haar 82e verjaardag. Op maandagmorgen 31 januari 1938 zag Beatrix op paleis Soestdijk het levenslicht. Ze kwam op 30 april 1980 op de troon, om die na 33 jaar over te dragen aan haar zoon Willem-Alexander. Sindsdien is de titel prinses weer op haar van toepassing en leeft ze een wat meer teruggetrokken bestaan op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet meer zo actief is. Ze steunt nog diverse goede doelen en is regelmatig aanwezig bij officiële bezoeken in binnen- en buitenland, zo bracht ze in 2018 nog een bezoek aan Bonaire. (beeld anp / Royal Images Robin van Lonkhuijsen)