McConnell: snel einde Trump-proces

Washington

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, zou er nu op vertrouwen dat hij voldoende senatoren achter zich heeft om snel een einde te maken aan het afzettingsproces tegen president Trump. De omroep ABC berichtte dat McConnell denkt dat een voorstel van de Democraten om getuigen op te roepen, wordt weggestemd. Daar kan dan vrijdag een stemming op volgen over de vraag of Trump zich schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Een meerderheid van de senatoren stemt dan naar verwachting voor vrijspraak. <