'Betere bescherming fietser en voetganger'

Fietsers en voetgangers zijn bijna een derde van de slachtoffers van alle dodelijke verkeersongelukken in de EU. Jaarlijks komen gemiddeld 5180 voetgangers en 2160 fietsers om in het verkeer, stelt de Europese Raad voor de Verkeersveiligheid (ETSC) in een rapport. Volgens de organisatie doen overheden onvoldoende om deze kwetsbare verkeersdeelnemers tegen de gevaren op de weg te beschermen.

Tussen 2010 en 2018 stierven

volgens ETSC minstens 70.000 EU-burgers die te voet of per fiets onderweg waren door verkeersongelukken. <