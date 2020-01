'Er is bij dijkverbetering nu meer aandacht voor recreatie en natuur'

Er is alweer een nieuw miljardenprogramma voor het verbeteren van de dijken. Twee experts over dijkbescherming anno 2020.

Na het hoogwater van 1995 werd met de Deltawet 150 kilometer kwetsbare dijken verbeterd. Kosten: 750 miljoen euro. Daar kwam in 2007 het 2,3 miljard euro kostende programma Ruimte voor de Rivier overheen: uiterwaarden werden afgegraven en nevengeulen aangelegd om het stroombed van de rivieren te verbreden.

Ruimte voor de Rivier werd vorig jaar afgerond. Maar het volgende plan staat alweer klaar: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dat voorziet in het versterken van minimaal 1100 kilometer dijken in heel Nederland. Met een budget van 7,4 miljard euro tot 2050 is dit het duurste watersnoodplan sinds de Deltawerken.

