Het water kwam onder de dijk door

Het kwelwater kwam onder de dijk door in Dreumel. ‘Het was slapen en meteen daarna weer de dijk op.’

Dreumel

Terwijl bij Ochten de dijk op doorbreken stond, kwam bij Dreumel en Beneden-Leeuwen in 1995 het gevaar van binnenuit. Door de druk van het hoge water stroomde kwelwater onder de dijk door en dreigde de beschermingswal te ondergraven.

Dat komt doordat de grond onder de dijken hier op sommige plekken zandig en waterdoorlatend is, legt Willy van Zon uit. In 1995 was hij dijkcoördinator in dit gebied, sinds kort is hij gepensioneerd.

