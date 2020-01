Het water kwam bijna over de dijk

Bijna kwam het wassende water over de dijk in het Gelderse Ochten. 'Bang waren we niet, wel onzeker.'

Ochten

De Waal bij Ochten is vandaag een vredig polderplaatje. Een groepje pony’s knabbelt aan het gras in de uiterwaarden, op het veld ernaast strijkt een vlucht ganzen neer. In de laaghangende mist glijdt een blauwwitte duwbak voorbij over het kabbelende rivierwater.

Vijfentwintig jaar geleden rond deze tijd zag het er hier anders uit. Het explosief wassende water van de Waal klotste tot aan de kruin van de dijk. Op 1 februari 1995 stond de dijk bij Ochten op doorbreken. Het asfalt van het wegdek scheurde open, de dijk zelf begon te schuiven. In allerijl werden de bewoners van Ochten geëvacueerd.

