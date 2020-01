Celstraf voor diefstal van mobieltjes

Een 34-jarige Roemeen die vorige week met 26 gestolen mobiele telefoons van concertgangers werd betrapt in AFAS Live in Amsterdam, is door de politierechter veroordeeld tot acht maanden cel.

Amsterdam

Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam donderdag laten weten. De Roemeen had de telefoons verstopt in een strak wielrenbroekje, dat hij onder zijn kleding droeg. Hij werd gepakt nadat meerdere personen tijdens een concert hadden aangegeven dat hun telefoon was gestolen. Een beveiligingsmedewerker fouilleerde de man bij de uitgang en vond 27 toestellen. Eén bleek van de Roemeen zelf, de rest was gestolen.

De officier van justitie noemde zijn handelwijze een schoolvoorbeeld van banditisme en sprak van een rooftocht. De rechter vond diefstal echter niet bewezen, maar veroordeelde de man wel wegens heling. Volgens het OM is de Roemeen in het buitenland al eerder met justitie in aanraking geweest wegens vermogensdelicten. De politie doet nog onderzoek naar mededaders van de man, aldus het OM. <