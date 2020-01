'Aantal mensen dat lijdt aan het leven is niet zo groot'

Diederik van Dijk, directeur NPV:

‘De NPV is blij dat de roep om hulp bij zelfdoding inzichtelijk gemaakt is. Deze uitkomst is geheel in lijn met het rapport van de commissie Schnabel uit 2016. Ook die concludeerde dat de groep mensen die ‘lijden aan het leven’, waarschijnlijk klein is. Het wordt tijd dat we dit rapport uit de bureaula halen en serieus nemen. Zowel in de adviezen om de problematiek te bestrijd..

