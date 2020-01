187. ‘Ja, da’s mooi.’ Ze corrigeerde zichzelf: ‘Wonderschoon.’ Hij grinnikte. Met de teugels nog in zijn handen gaf hij haar een klopje op haar knie. Eens had hij gezegd dat ze op de spraak van andere vrouwen moest letten. Nu begon ze hun woordkeus over te nemen. Uit zichzelf. Dat was ook een teken van haar intelligentie. Deze vrouw had voor hem gekozen. Dat moest hij niet vergeten. En hij had voor haar gekozen.